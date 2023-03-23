'Bobi' ile aramada 31 kilo 770 gram uyuşturucu ele geçirildi



Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'da polisin durdurduğu otomobilde narkotik köpeği 'Bobi' ile yapılan aramada, 31 kilo 770 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir otomobilde uyuşturucu olduğunu belirledi. Ekipler, takibe aldıkları aracı durdurup, arama yaptı. Narkotik köpeği 'Bobi' ile yapılan aramada, 22 kilo 300 gram esrar, 7 kilo 120 gram afyon sakızı, 2 kilo 350 gram metamfetamin olmak üzere toplam 31 kilo 770 gram uyuşturucu ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van / Merkez Behçet DALMAZ

2023-03-23 09:13:19



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