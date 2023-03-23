'Bobi' ile aramada 31 kilo 770 gram uyuşturucu ele geçirildi

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'da polisin durdurduğu otomobilde narkotik köpeği 'Bobi' ile yapılan aramada, 31 kilo 770 gram uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir otomobilde uyuşturucu olduğunu belirledi. Ekipler, takibe aldıkları aracı durdurup, arama yaptı. Narkotik köpeği 'Bobi' ile yapılan aramada, 22 kilo 300 gram esrar, 7 kilo 120 gram afyon sakızı, 2 kilo 350 gram metamfetamin olmak üzere toplam 31 kilo 770 gram uyuşturucu ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van / Merkez Behçet DALMAZ
2023-03-23 09:13:19
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.