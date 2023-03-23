Kamyondan 60 kaçak göçmen çıktı

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Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)VAN'da jandarmanın durdurduğu kamyonda, Afganistan uyruklu 60 kaçak göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muradiye ilçesinde kapalı kasa kamyonu durdurdu. Şoför A.D.'nin hareketlerinden şüphelenen jandarma, aracın kasasını kontrol ettiğinde Afganistan uyruklu göçmenlerle karşılaştı. Yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 60 göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, kamyon şoförü A.D., gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van / Muradiye Gülay KUYUCU

2023-03-23 15:47:42



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