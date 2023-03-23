Başkale kırsalında PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçti

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Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında jandarmanın yürüttüğü operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı timlerinin yurt içinde terör örgütüne yönelik yürüttüğü operasyonlar sürüyor. Bu kapsamda jandarma ekipleri Başkale ilçesi kırsalında PKK/KCK terör örgütünün kullandığı değerlendirilen sığınak ve barınaklarda arama yaptı. Aramalarda 3 Kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 41 mermi, 30 adet PK makineli tüfek mühimmatı, 8 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ele geçirildi.DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU

2023-03-23 16:35:09



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