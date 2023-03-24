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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; merkez üssü İran'nın Khoy kenti olan 5.6 büyüklüğünde 7 kilometre derinliğinde, bir deprem meydana geldi. Depremin Van ve çevresinde de hissedildiği bildirildi. Görüntü Dökümü

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-Şehir merkezinden görüntülerHaber:Behçet DALMAZ VAN,(DHA)

DHA-Gündem Türkiye-Van

2023-03-24 07:11:33



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