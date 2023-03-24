İran'daki 5.6 büyüklüğündeki deprem, Van'da da hissedildi

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Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)İRAN´ın Hoy kentinde Richter ölçeğine göre 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Van ve ilçelerinde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı´nın (AFAD) merkez üssünü İran´ın Hoy kenti olarak saptadığı deprem, saat 06.16´da oldu. Van´ın Başkale ilçesine 29.34 kilometre mesafede meydana gelen deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem, Van ve ilçelerinde de hafif hissedildi.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2023-03-24 07:37:34



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