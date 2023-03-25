Doç. Dr. Erdil: Usta ve işçiler de belli eğitimden geçmeli



Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Barış Erdil, inşaatlarda çalışan usta ve işçilerin de gerekli eğitimlerden geçmesi gerektiğini söyledi. İnşaat mühendislerini 4 yılda mezun ettiklerini anlatan Doç. Dr. Erdil, "Mühendisimiz bu işi usta ve işçi ile yapıyor. Ustamız ve işçimizin de mühendisimizin 4 yılda aldığı eğitimin belli bir kısmını alabilmesi gerekiyor. Çünkü bizim işimizin kalitesi tamamen onlara bağlı" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu illerde çalışmalar yapan Van YYÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Barış Erdil, inşaatlarda çalışan usta ve işçilerin de bazı hususlarda ciddi eğitimler alması gerektiğini belirtti. Aldıkları eğitimin ardından tam yetki ile çalışan inşaat mühendislerinin bu işi usta ve işçilerle yaptıklarını söyleyen Doç. Dr. Erdil, şöyle konuştu:

"Biz inşaat mühendislerini 4 yılda mezun ediyoruz. Tam yetki ile piyasaya çıkıyorlar. Mühendisimiz tasarımını da uygulamasını da yapıyor. Mühendisimiz bu işi usta ve işçi ile yapıyor. Ustamız ve işçimizin de mühendisimizin 4 yılda aldığı eğitimin belli bir kısmını alabilmesi gerekiyor. Çünkü bizim işimizin kalitesi tamamen onlara bağlı. Bir usta bir işçi olayı tam anlayamamış kavrayamamışsa, onu sadece bir iş olarak görür. Halbuki bu işi binanın performansı deprem sırasındaki davranışı ile ilişkilendirebilmesi gerekiyor. O yüzden ben ustaların ve işçilerin de bazı hususlarda ciddi eğitimler alması gerektiğini düşünüyorum" (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU

2023-03-25 10:51:39



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.