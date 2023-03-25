Vanspor FK - Karacabey Belediyespor: 2-0

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vanspor FK - Karacabey Belediyespor: 2-0

DHA

Vanspor FK - Karacabey Belediyespor: 2-0


Gülay KUYUCU / VAN, (DHA) - 
STAT : Van Atatürk Şehir Stadı
HAKEMLER: Yalçın Taşkınfurat, Sedat Etik, Vedat Demir
VANSPOR FK: Haydar Yılmaz, Furkan Saki, Erkul Küçük, Utku Şen (Tayyib Kanarya dk. 81), Emrah Tacir (Oğuzhan Eskiköy dk. 86), Uğur Adem Gezer, Hasan Bilal (Sabit Hakan Yılmaz dk. 67), Emre Oymak (Onurcan Güler dk.67), Şerif Doğan (Nuri Terliksiz dk. 81), Sedat Komi, Barış Sağır
TECO Karacabey Belediyespor A.Ş: Veysel Sapan, Ömer Kuşan (Serkan Emrecan Terzi dk. 72), Hakan Demir, Kadir Turhan, Abdullah Dıjlan Aydın (Caner Koca dk. 72), Mustafa Diler (Abdullah Balıkçı dk. 56), Fatih Aktay (Uğur Mustafa Türk dk. 46), Onur Karakabak, Ulaş Zengin, Sadık Arda Yılmaztürk (Yusuf Erdem Gümüş dk. 49), Devrim Taşkaya
GOLLER: Dk. 25 ve 63 Hasan Bilal (Vanspor FK)
SARI KARTLAR: Emre Oymak (dk. 45+3) (Vanspor FK), Hakan Demir (dk.45), Devrim Taşkaya (dk.50), Mustafa Diler (dk. 53),  (Karacabey Belediyespor)
TFF. 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Vanspor FK, sahasında konuk ettiği TECO Karacabey Belediyespor'u 2-0 mağlup etti. Vanspor FK'nın gollerini 25 ve 63'üncü dakikada Hasan Bilal kaydetti. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU
2023-03-25 16:46:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Naht sanatı ustası, görev yaptığı adliyede yaptığı eserleri sergiledi
YEREL HABERLER Naht sanatı ustası, görev yaptığı adliyede yaptığı ...
Van'da ekipler sınır hattındaki karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Van'da ekipler sınır hattındaki karla mücadele ...
İran sınırında 3 metreyi bulan karla mücadele sürüyor
YEREL HABERLER İran sınırında 3 metreyi bulan karla mücadele sürüyor
Doç. Dr. Erdil: Usta ve işçiler de belli eğitimden geçmeli
YEREL HABERLER Doç. Dr. Erdil: Usta ve işçiler de belli eğitimden ...
Edremit Belediyesi 2 bin 124 öğrencinin sınav ücretini karşıladı
YEREL HABERLER Edremit Belediyesi 2 bin 124 öğrencinin sınav ...
Van'da depremde hayatını kaybedenler için hatıra ormanı oluşturuldu
YEREL HABERLER Van'da depremde hayatını kaybedenler için hatıra ...
Van'da gönüllü gençler "iyilik hareketi" ile depremzede çocukları sevindirdi
YEREL HABERLER Van'da gönüllü gençler "iyilik hareketi" ile ...
LÖSEV'den Van'daki 105 aileye yardım
YEREL HABERLER LÖSEV'den Van'daki 105 aileye yardım
Özalp Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelere ramazan kolisi dağıttı
YEREL HABERLER Özalp Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelere ramazan ...
İran'daki 5.6 büyüklüğündeki deprem, Van'da da hissedildi
YEREL HABERLER İran'daki 5.6 büyüklüğündeki deprem, Van'da da ...
İRAN-TÜRKİYE SINIRINDA 5.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
YEREL HABERLER İRAN-TÜRKİYE SINIRINDA 5.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
İRAN-TÜRKİYE SINIRINDA 5.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
YEREL HABERLER İRAN-TÜRKİYE SINIRINDA 5.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Van'da uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Van'da uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli ...
Van'da silah ve mühimmat ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da silah ve mühimmat ele geçirildi
Başkale kırsalında PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçti
YEREL HABERLER Başkale kırsalında PKK'ya ait silah ve mühimmat ele ...
Van'da "Mavi Şehir Projesi" tanıtım toplantısı düzenlendi
YEREL HABERLER Van'da "Mavi Şehir Projesi" tanıtım toplantısı ...
Van'da ev eşyası olduğu söylenen kamyonun kasasında 60 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Van'da ev eşyası olduğu söylenen kamyonun kasasında ...
Kamyondan 60 kaçak göçmen çıktı
YEREL HABERLER Kamyondan 60 kaçak göçmen çıktı
TDP Genel Başkanı Sarıgül Van'da konuştu:
YEREL HABERLER TDP Genel Başkanı Sarıgül Van'da konuştu:
Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
YEREL HABERLER Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini ...
Van'dan Malatya'ya giden polis memuru, ekibiyle enkazdan 22 kişiyi kurtardı
YEREL HABERLER Van'dan Malatya'ya giden polis memuru, ekibiyle ...
Van Valisi Ozan Balcı'dan ramazan ayı mesajı
YEREL HABERLER Van Valisi Ozan Balcı'dan ramazan ayı mesajı
'Bobi' ile aramada 31 kilo 770 gram uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER 'Bobi' ile aramada 31 kilo 770 gram uyuşturucu ele ...
İpekyolu Belediyesi dördüncü kadın spor merkezini açtı
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesi dördüncü kadın spor merkezini ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.