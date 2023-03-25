Vanspor FK - Karacabey Belediyespor: 2-0

Gülay KUYUCU / VAN, (DHA) -
STAT : Van Atatürk Şehir Stadı
HAKEMLER: Yalçın Taşkınfurat, Sedat Etik, Vedat Demir
VANSPOR FK: Haydar Yılmaz, Furkan Saki, Erkul Küçük, Utku Şen (Tayyib Kanarya dk. 81), Emrah Tacir (Oğuzhan Eskiköy dk. 86), Uğur Adem Gezer, Hasan Bilal (Sabit Hakan Yılmaz dk. 67), Emre Oymak (Onurcan Güler dk.67), Şerif Doğan (Nuri Terliksiz dk. 81), Sedat Komi, Barış Sağır
TECO Karacabey Belediyespor A.Ş: Veysel Sapan, Ömer Kuşan (Serkan Emrecan Terzi dk. 72), Hakan Demir, Kadir Turhan, Abdullah Dıjlan Aydın (Caner Koca dk. 72), Mustafa Diler (Abdullah Balıkçı dk. 56), Fatih Aktay (Uğur Mustafa Türk dk. 46), Onur Karakabak, Ulaş Zengin, Sadık Arda Yılmaztürk (Yusuf Erdem Gümüş dk. 49), Devrim Taşkaya
GOLLER: Dk. 25 ve 63 Hasan Bilal (Vanspor FK)
SARI KARTLAR: Emre Oymak (dk. 45+3) (Vanspor FK), Hakan Demir (dk.45), Devrim Taşkaya (dk.50), Mustafa Diler (dk. 53), (Karacabey Belediyespor)
TFF. 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Vanspor FK, sahasında konuk ettiği TECO Karacabey Belediyespor'u 2-0 mağlup etti. Vanspor FK'nın gollerini 25 ve 63'üncü dakikada Hasan Bilal kaydetti. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU
2023-03-25 16:46:39
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