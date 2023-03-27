Van'da göçmen kaçakçılığına 11 tutuklama

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Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)-VAN'da polisin düzenlediği göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 organizatörden 11'i tutuklandı, 9'u serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. 20-26 Mart tarihleri arasında düzenlenen 7 ayrı operasyonda, 20 organizatör yakalandı. Kaçak göçmenleri taşıyan bir araca da el kondu. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen organizatörlerden 11'i tutuklandı, 9'u savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2023-03-27 09:15:39



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