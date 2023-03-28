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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Deprem korkusu, İranlı turistlerin rotasını başka illere çevirdi

DHA

Deprem korkusu, İranlı turistlerin rotasını başka illere çevirdi


Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremler sonrası bazı uzmanların Hakkari ve çevresi ile ilgili yaptıkları deprem açıklamaları, ülkelerindeki 14 günlük Nevruz tatilini geçirmek için Van'a gelen İranlı turistleri tedirgin etti. 2022 yılının Mart ayında 41 bin 161, bu yıl ise 39 bin 495 turist, sınır kapısından Van'a giriş yaptı. Ancak bu turistlerin bir kısmı deprem korkusu nedeniyle Van yerine başka şehirlere gitmeyi tercih etti. Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, geçen yıl aynı dönemde boş odanın olmadığı otellerde doluluk oranının bu sene yüzde 70´te kaldığını söyledi. Çeliktaş, İranlıların Van´ı tercih etmeyişinin nedenleri arasında ramazan ayı ile Nevruz tatilinin aynı döneme denk gelmesi ve İran riyalinin değer kaybetmesinin de olduğunu belirtti.
Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'nı kullanarak gelen İranlı turistler, kentin ekonomisine büyük katkı sağlıyor. İran'daki 14 günlük nevruz tatili ise Van'ın esnaf ve otelcilerini sevindiriyor. Ancak bu yıl hedeflenen 5060 bin rakamlarına ulaşılamadı. Nevruz tatili için Kapıköy Gümrük Kapısı´ndan 39 bin 495 İranlı giriş yaparken, geçen yıl bu rakam 41 bin 161 oldu. Gelen İranlıların bir kısmı da Van'da kalmadı, başka şehirlere gitmeyi tercih etti. Geçen yıl tamamen dolan otellerin doluluk oranı, bu yıl yüzde 70'te kaldı. 
Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, bunun 3 ayrı nedenden kaynaklandığını söyledi. Çeliktaş, bunların Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra bazı uzmanların Hakkari ve çevresi ile ilgili yaptıkları deprem açıklamaları, Nevruz'un ramazan ayına denk gelmesi ve İran riyalinin değer kaybetmesi olduğunu söyledi. Çeliktaş, "Hakkari ile ilgili deprem yorumları, kente Nevruz Bayramı´nı geçirmek için gelen turistleri tedirgin etti. Bu nedenle gelenler başka kentlere gitmeyi tercih ettiler. Bu da otellerimizin doluluk oranını düşmesine yol açtı. Ayrıca İran riyali son 15-20 gün içinde diğer ülkelerin para birimleri karşısında yaklaşık yüzde 30 oranında değer kaybetti. Bu durum nedeniyle İranlı vatandaşların alım gücü düştü. Ayrıca İran devlet kurumlarında çalışan insanların maaşlarına da zam uygulanmaması da etkili oldu. Bir diğer neden de bu yıl Nevruz Bayramı, ramazan ayına denk gelmesidir. Bu nedenle de yeterli sosyal aktivite olmayacağı düşünüldü ve nevruzu kendi ülkelerinde kutlamayı tercih ettiler" dedi.
SHOPPİNG FEST DÜZENLENMEYECEK
Çeliktaş, ülkede yaşanan deprem felaketi nedeniyle bu yıl kentte Shopping Fest'in (Alışveriş günleri) de düzenlenmeyeceğini söyledi. Çeliktaş, "Kapıköy Gümrük Kapısı sadece 8 saat çalışıyor. Bizler, bunun 24 saatte çıkarılmasını istiyoruz. Ülkemize gelen turistlerin kapıdan giriş harç paraları da yüksek. İlk geldiğinde 250 bin Tümen harç pulu alıyor, ikinci sefer geldiğinde aynı kişi 350 bin Tümen harç pulu alıyor. Bu da onlara büyük ekonomik sıkıntı yaratıyor" diye konuştu.
Van Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı Yunus Yüksel ise İranlı turistleri, yörede halktan saydıklarını belirterek, "Tatil günlerinde İranlılar daha fazla geliyor. Nevruz nedeniyle toplam 14 gün tatil olduğu için 3 veya 4 gecelik konaklamalı şekilde gelip gidiyorlar. Buraya gelen turistler sadece Van'a değil, İzmir, İstanbul, Ankara, Antalya gibi illere de gidiyorlar. Geldiklerinde bir gece burada konaklanıyorlar, sonra diğer illere gidiyorlar. Dönüşlerinde de bir gece kalıyorlar. İran'da son bir yıldır enflasyonun çok yüksek olması, olayların yaşanması, internetin kısıtlanması gibi nedenler de sayının düşmesinde etkili oldu" dedi.
Kent gelen turistler ise, gündüzleri alışveriş yaptıklarını, geceleri de eğlendiklerini, Van'ı çok sevdiklerini söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2023-03-28 09:55:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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