Van'da dolandırıcılıktan 11 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

VAN, (DHA)VAN'da, dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş 11 yıl 10 ay hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarafından yapılan çalışmalarda 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan aranması bulunan ve hakkında kesinleşmiş 11 yıl 10 ay hapis cezası olan şüphelinin adresini tespit etti. Ekipler, şüphelinin saklandığı Edremit ilçesindeki adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, yakalanan kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Van M Tipi ceza ve İnfaz Kurumu´na teslim edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2023-03-28 12:36:21
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