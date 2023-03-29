Kolonları kesilmiş bina resmi çizip, depreme dikkat çektiler



Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)VAN'ın Erciş ilçesinde Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na (TEGV) gelen bir grup öğrenci, kalitesiz malzeme ve kesilmiş kolonlar nedeniyle depremde yıkılmış binaların resmini çizip, 'Çürük bina istemiyoruz' notu yazdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, deprem gerçeğinin unutulmaması için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Erciş TEGV'e gelen bir grup öğrenci de depremin yıktığı binalara dikkat çekmek için çalışma yaptı. Öğrenciler, TEGV Birim Yöneticisi Ayşegül Polat'ın sağladığı destekle kalitesiz malzeme ve kesilmiş kolonlar nedeniyle depremde yıkılmış binaların resmini çizdi. Depremden etkilenen 11 kenti temsil eden her bir öğrenci, çizdikleri resimlerin üzerine 'Kalbimiz sizinle, sizi unutmadık, çürük bina istemiyoruz' notu yazdı.

DEPREM BİLİNCİNE YÖNELİK ÇALIŞMA

TEGV Birim Yöneticisi Polat, deprem gerçeğine ve ölümlere neden olan çürük binalara dikkat çekmek için bu çalışmayı yaptıklarını söyledi. Depremler sonrası yaşanan yıkımı televizyonlardan izleyen çocukların çok etkilendiğini belirten Polat, "TEGV de yapmış olduğumuz deprem bilinci etkinliğimizde; çocuklar, sağlam binaların hayat kurtardığını, yer açmak amaçlı kesilen kolonların ise hayata mal olduğunu gördüler. Çocuklar, çizdikleri resimleri ile de sağlam binaların önemini anlatmaya çalıştı" dedi.

Ayşegül Polat, depremzede çocuklara yönelik çalışmaların sürdüğünü de belirterek, "Depremden hemen sonra 17 araç ile mobil öğrenim birimlerimiz olan 'ateş böcekleri'miz bölgeye yönlendirildi. Uzman akademisyenlerimiz, çocuklarda oluşabilecek psikolojik travmaları önleme amaçlı çalışma yapıyor. Eğitimlerimizi ise gönüllülerimizin ve bağışçılarımızın desteği ile sürdürüyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL

2023-03-29 10:02:58



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