Van'da 3 metre karla mücadele

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Hakan SARI/SARAY (Van), (DHA)VAN'ın Saray ilçesinde, kış boyunca biriken kar kütleleri temizlenirken, bazı noktalarda 3 metreyi bulan karlı yollarda çalışma yapılıyor.

İran sınırındaki Saray ilçesinde mart ayında da karla mücadele çalışması yürütülüyor. Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, ilçenin 2 bin 700 rakımlı bölgelerinde, çığlı tehlikesi bulunan yollarda ve karın 3 metreyi bulduğu noktalarda çalışma yapıyor. Büyükşehir Belediyesi Saray Şantiye Şefi Muhammed Akın, kış boyunca biriken kar kütleleri ile kapanan yolların iş makineleriyle temizlendiğini söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van / Saray Hakan SARI

2023-03-29 12:58:13



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