Van'da 3 metre karla mücadele

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'da 3 metre karla mücadele

DHA

Van'da 3 metre karla mücadele


Hakan SARI/SARAY (Van), (DHA)VAN'ın Saray ilçesinde, kış boyunca biriken kar kütleleri temizlenirken, bazı noktalarda 3 metreyi bulan karlı yollarda çalışma yapılıyor.
İran sınırındaki Saray ilçesinde mart ayında da karla mücadele çalışması yürütülüyor. Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, ilçenin 2 bin 700 rakımlı bölgelerinde, çığlı tehlikesi bulunan yollarda ve karın 3 metreyi bulduğu noktalarda çalışma yapıyor. Büyükşehir Belediyesi Saray Şantiye Şefi Muhammed Akın, kış boyunca biriken kar kütleleri ile kapanan yolların iş makineleriyle temizlendiğini söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van / Saray Hakan SARI
2023-03-29 12:58:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van'da yüksek kesimlerde karla mücadele sürüyor
YEREL HABERLER Van'da yüksek kesimlerde karla mücadele sürüyor
Kolonları kesilmiş bina resmi çizip, depreme dikkat çektiler
YEREL HABERLER Kolonları kesilmiş bina resmi çizip, depreme dikkat ...
VASKİ'den yapılandırma uyarısı
YEREL HABERLER VASKİ'den yapılandırma uyarısı
Van'a yeni sağlık yatırımları yapılacak
YEREL HABERLER Van'a yeni sağlık yatırımları yapılacak
Özalp'ta liselerarası bilgi yarışması düzenlendi
YEREL HABERLER Özalp'ta liselerarası bilgi yarışması düzenlendi
Evini depremzede aileye açan UMKE görevlisi, çalıştığı kurumda bir odaya yerleşti
YEREL HABERLER Evini depremzede aileye açan UMKE görevlisi, ...
Van'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Van'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ...
Van'da dolandırıcılıktan 11 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Van'da dolandırıcılıktan 11 yıl hapisle aranan ...
Deprem korkusu, İranlı turistlerin rotasını başka illere çevirdi
YEREL HABERLER Deprem korkusu, İranlı turistlerin rotasını başka ...
Van'da zabıta ekipleri ramazan denetimlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Van'da zabıta ekipleri ramazan denetimlerini ...
Özalp'te kazan dairesindeki borunun patlaması sonucu 3 iş yerini su bastı
YEREL HABERLER Özalp'te kazan dairesindeki borunun patlaması sonucu ...
Van'da farklı suçlardan aranan 20 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Van'da farklı suçlardan aranan 20 şüpheli tutuklandı
İŞKUR, Van'a gelen 117 depremzedenin istihdam edilmesini sağladı
YEREL HABERLER İŞKUR, Van'a gelen 117 depremzedenin istihdam ...
Tuşba Belediyesi’nden çölyak hastalarına glütensiz un desteği
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesi’nden çölyak hastalarına glütensiz un ...
Van'daki kaçakçılık operasyonlarında 12 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Van'daki kaçakçılık operasyonlarında 12 şüpheli ...
Van'da terör operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Van'da terör operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı
Van'da geçen hafta 78 kilo 270 gram uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da geçen hafta 78 kilo 270 gram uyuşturucu ele ...
Van'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 11 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Van'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 11 şüpheli ...
Van'da göçmen kaçakçılığına 11 tutuklama
YEREL HABERLER Van'da göçmen kaçakçılığına 11 tutuklama
Van'da 78 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 3 gözaltı
YEREL HABERLER Van'da 78 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 3 gözaltı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.