Van'da kuvvetli rüzgar; çatılar uçtu

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Barış KUL/ERCİŞ (Van),(DHA)VAN'ın Erciş ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgarda ağaçlarda dallar kırıldı, çatılar uçtu. Sahil yolu yürüyüş bandında bulunan halılar da rüzgarın etkisiyle savruldu.

Meteorolojinin uyarıda bulunduğu Van'da sabah saatlerde kuvvetli rüzgar etkili olmaya başladı. Erciş ilçesinde saatteki hızı 42 kilometreye ulaşan rüzgarda birçok noktada çatılar uçtu, ağaçların dalları kırıldı. İlçedeki sahil yolu yürüyüş bandında bulunan yaklaşık 50 metre uzunluğundaki halılar yerinden savruldu. Dışarda olanlar kuvvetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı. Yürüyüş için sahil bandına çıkan Hikmet Nazlı, "Sahil yolu yürüyüş halıları yerinden sökülüp, yola savruldu. Birçok noktada da çatılar uçup, ağaçların dalları kırılmış. Allah bize felaketler yaşatmasın" dedi. DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL

2023-03-29 17:02:39



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