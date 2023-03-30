Muş'ta yaralı bulunan kırmızı listedeki toy kuşuna Van'da tedavi



Gülay KUYUCUOrhan AŞAN/VAN,(DHA)MUŞ'un Malazgirt ilçesinde yaralı ve bitkin halde bulunan kırmızı listedeki toy kuşu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı.

Nesli tükenmekte olduğu için kırmızı listede yer alan toy kuşu, Malazgirt ilçesinde yaralı ve bitkin halde bulundu. YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen toy kuşunun merkezde tedavisine başlandı.

Prof. Dr. Lokman Aslan, merkez olarak Van Gölü Havzası'ndaki tüm yaban hayvanlarının sorunları ile ilgilendiklerini belirterek, "Avcıların hedefinde olan yaralı ve bitkin halde bulunan toy kuşunun yoğun bakımda acil müdahalesini yaptık. Tedavisi tamamlanınca da tekrar doğaya salacağız. Bize 2 toy kuşu geldi fakat biri öldü. Toy kuşları nesli tükenmekte olan kırmızı listedeki bir türdür. Ülkemizde de belirli yerlerde görülürler. Genellikle bereketli olan yerlere gelirler. Bu bölgede de genellikle Muş'ta görülürler. Eğer bulunduğunuz bölgede bir toy kuşu görürseniz; oranın verimli olduğunu anlarsınız. Toy kuşlarının sayıları giderek azalıyor. Bu kuşları korumamız ve zarar vermememiz gerekiyor. Bir tür yok olursa; başka sorunlar karşımıza çıkar" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN

2023-03-30 13:48:51



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