Bitlis ve Van'da kar yağışı etkili oldu (2)

VANBAHÇESARAY KARA YOLU ULAŞIMA KAPATILDI
Sıcak, güneşli günlerin yaşandığı, ağaçların çiçek açtığı Van'da da kar yağışı etkili oldu. Kar altında yürüyenler, yağışların yöredeki kuraklık için iyi olacağını, bundan sonra da yağmurun etkili olmasını temenni ettiklerini söyledi. Van'ın Bahçesaray ilçesinde yüksek rakımlı köylerde kar kalınlığının yer yer 20 santimetreye ulaştığı belirtildi. Kar ve tipi nedeniyle Van-Bahçesaray kara yolu ise ulaşıma kapatıldı.
YÜKSEKOVA´DA DA KAR ETKİLİ OLDU
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi de kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. İlçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı belirtildi. Kar yağışı nedeniyle kara yollarında sürücüler zor anlar yaşadı. (DHA)
Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN-Yaşar KAPLAN/ VAN, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan Aşan-Yaşar KAPLAN
2023-03-31 12:34:23
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