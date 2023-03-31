Bitlis ve Van'da kar yağışı etkili oldu (3)

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VAN'DAKİ KAR YAĞIŞI MEYVE BAHÇELERİNE ZARAR VERDİ

Van'da yaşanan olumsuz hava koşulları, çiftçiyi endişelendirdi. Kayısı, can erik, sarı ve siyah erik türlerinin bulunduğu Edremit ilçesindeki meyve ağaçları da yağan kardan etkilendi. İlçeye bağlı Eski Cami Mahallesi'nde yaşayan Ali Zorer, yağan kar nedeniyle bahçesindeki aşılı ve tomurcuklanan meyve ağaçlarının zarar gördüğünü söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2023-03-31 15:55:51



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