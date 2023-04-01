Şehit anne ve babasının evinde 'hatıra odası'



Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)DİYARBAKIR'ın Lice kırsalında 5 yıl önce teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Uğur Sağlam'ın Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan babası Yaşar Sağlam (60) ile annesi Nardane Sağlam (58), evlerinin bir odasını oğullarının hatıralarına ayırdı. Şehidin nişan yüzüğü, üniforması, kıyafetleri, botları, kişisel eşyaları, cebinden çıkan 1 TL ile yara bandı ve Türk bayrağı, burada sergileniyor. Nardane Sağlam, "Oğlum Uğur şehit düştü. Biz de bir odamızı 'şehit odası' yaptık. Anılarıyla yaşıyoruz" dedi.

Diyarbakır'da görev yapan Uzman Çavuş Uğur Sağlam, 24 Mayıs 2018'de Lice ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada yaralandı. Sağlam, tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) şehit oldu. Şehit Sağlam, 10 Haziran 2018'de memleketi Erciş ilçesinde toprağa verildi.

Şehidin acısı, 5 yıldır, ailesinin yüreklerinde tazeliğini korurken, ilçenin Camikebir Mahallesi'nde yaşayan şeker fabrikasından emeklisi babası Yaşar Sağlam ile ev kadını annesi Nardane Sağlam, oğullarından kalan hatıralarla yaşamak için evlerinin bir odasını dönüştürdü. Uğur Sağlam´ın dışında 3 çocukları ve 7 torunları olan Sağlam çifti, evlilik hazırlığı yaparken şehit olan oğullarının nişan yüzüğünü, fotoğrafını, üniformasını, kıyafetlerini, botlarını, ayakkabılarını, kişisel eşyalarını, cebinden çıkan 1 TL ile yara bandını ve Türk bayrağını bu odada sergiliyorlar.

Şehit odasındaki eşyaların düzenli ve rahat görülmesi için renk, ışıklandırma ve raf sisteminin özenle tasarlandığını anlatan Yaşar Sağlam, eşiyle, zamanlarının çoğunu burada geçirdiklerini söyledi. Şehidin hatıralarına bakıp teselli bulduklarını belirten Sağlam, "Evlat acısı çok zor ama bu odaya her girdiğimizde sanki onu görüyoruz. Odanın her yerinde onun resimleri ve anıları var. Ay yıldızlı bayraklar içinde şehidimiz bize sabır oluyor. Evimizin bir odasında bulunan onun anılarını sadece biz değil, evimize gelen şehit aileleri, dostlarımız ve akrabalarımız da ziyaret ediyor. Bu zaman diliminde devletimiz bizi hiç yalnız bırakmadı, buradan onlara teşekkür ediyorum" dedi.

'OĞLUM NİŞANLIYDI'

Duygularını gözyaşlarıyla anlatan Nardane Sağlam ise "Oğlumu 5 yıl önce şehit verdim. Acısı dün gibi taze ve bitmiyor. Çok acı olduğu kadar, çok da gurur verici. Oğlum Uğur, şehit olmadan önce bir nişanlılık süreci geçirdi ama evlilik yapamadan şehit düştü. Biz de bir odamızı 'şehit odası' yaptık. 5 yıldır bu odada onun anılarıyla yaşıyoruz. Ondan geriye kalanlarla teselli buluyoruz. Resimlerini okşayıp, seviyoruz. Bu şekilde acılarımızı biraz hafifletmeye çalışıyoruz. Bazen de çıkıp gelecekmiş gibi oluyoruz. Erciş Diş Hastanesi'ne de oğlumun isminin verileceği söylenmişti. Bunu da hasretle bekliyoruz. Tüm şehitlerimize Allah rahmet etsin ve tüm şehit ailelerine Allah sabır versin" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL

2023-04-01 11:04:46



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