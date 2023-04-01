Van´da 83 yerleşim yerinin yolu, kardan kapandı (2)

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AĞAÇLARIN DALLARI KIRILDI

Van´da dün etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez İpekyolu ilçesinde parktaki bazı ağaçlar zarar gördü. Karın ağırlığına dayanamayan bazı çam ağaçlarının dalları kırılırken, bir ağaç da devrildi. (DHA)

Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2023-04-01 11:56:45



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