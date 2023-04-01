Yolu kardan kapanan mahallede doğum sancıları tutan kadının yardımına ekipler yetişti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)VAN'ın Saray ilçesinde yolu kardan kapanan mahallede doğum sancıları tutan Süreyya Akçiçek (27), karla mücadele ekiplerinin 4 saatlik çalışmasıyla evinden alınıp, hastaneye kaldırıldı. Akçiçek, hastanede kız bebek dünyaya getirdi.

Kentte, dün sabah başlayan ve etkisini arttırarak gece saatlerine kadar yağan kar nedeniyle birçok mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Saray ilçesinin Turan Mahallesi'nde, saat 03.00 sıralarında doğum sancısı tutan Süreyya Akçiçek'in yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerini aradı. İlçeye 60 kilometre uzaklıktaki mahalleye, kar nedeniyle ulaşamayan sağlıkçılar, Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele ekiplerinden yardım istedi. Saray Şantiye Şefliği ekipleri, 4 saatlik çalışmayla yolu açıp sağlık ekiplerinin Akçiçek'e ulaşmasını sağladı. Sağlıkçıların ilk müdahalesini evde yaptığı Süreyya Akçiçek, ambulansla Van'a sevk edildi. Akçiçek, hastanede bir kız bebek dünyaya getirdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU

2023-04-01 15:15:24



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.