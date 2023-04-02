Van'da kardan kapanan 75 yerleşim biriminin yolu, ulaşıma açıldı

Hakan SARI/VAN,(DHA)VAN'da kardan kapanan 83 yerleşim birimi yolundan 75'i, belediye ekiplerince yeniden ulaşıma açıldı.
Kar yağışı sonrası Başkale, Bahçesaray, Edremit, Çatak, İpekyolu, Muradiye, Tuşba, Özalp ve Saray ilçelerine bağlı 55 mahalle ile 28 mezranın yolu, ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Yoğun çalışmalarla kapanan 83 yolun 75'i açıldı. Diğer yolları açmak için çalışmalar sürüyor. Öte yandan Saray ilçesindeki yüksek rakımlı bölgelerde, karla mücadele çalışmaları güçlükle yürütülüyor. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Van / Saray Hakan SARI
2023-04-02 12:07:54
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