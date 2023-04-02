Malatya'da depremin izleri siliniyor

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Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)-VAN Valiliği koordinasyonunda Malatya'da 197 daire ile 38 iş yerinin enkazı kaldırılıp, kamyonlarla il dışına taşındı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Malatya'da, Van Valiliği koordinasyonunda çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda 164 Büyükşehir Belediyesi personeli görev yapıyor. 9 ekskavatör, 8 loder, 54 kamyon, 6 lowbed TIR ve 2 arazöz ile yapılan çalışmalarda 197 daire ile 38 iş yerinin enkazı kaldırıldı. Kamyonlara yüklenen enkaz, il dışına taşındı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2023-04-02 12:55:51



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