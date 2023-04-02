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Vanspor FK - Kastamonuspor: 0-0

DHA

Vanspor FK - Kastamonuspor: 0-0


Behçet DALMAZ / VAN, (DHA) - STAT : Van Atatürk Şehir Stadı
HAKEMLER: Burak Taşkınsoy, Selim Şenöz, Sinan Ertinğü
VANSPOR FK: Haydar Yılmaz, Şerif Doğan (Sabit Hakan Yılmaz dk. 65), Nuri Terliksiz (Serkan Sefil dk 89), Uğur Adem Gezer, Erkul Küçük, Barış Sağır, Emre Oymak, Sedat Komi (Muhammed Ali Doğan dk. 73), Emrah Tacir, Hasan Bilal (Onurcan Güler dk. 73), Utku Şen
GMS KASTAMONUSPOR: Eray Birniçan, Yusuf Talum, Mustafa Berkan Aydeniz, Ahmet Furkan Özcan, Emre Can Coşkun , Berkan Burak Turan, Yasin Başaytaç, Ömer Faruk Yücel (Muhammed Enes Durmuş dk. 65 ), Abdulaziz Solmaz (Bertu Alican Özyürek dk. 90+7 ), Yiğit Ali Bayrak (İsmail Bilgin dk. 90+9 ?), Ergin Keleş 
SARI KARTLAR: Şerif Doğan (dk. 38), Nuri Terliksiz (dk. 68), Sedat Komi (dk. 68), Barış Sağır (dk. 90+2) (Vanspor FK), Yusuf Talum (dk. 3), Ömer Faruk Yücel (dk. 32), Mustafa Berkan Aydeniz (dk. 81), Berkan Burak Turan (dk. 90+3) (Kastamonuspor)TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 61 puanla ikinci sırada yer alan Vanspor FK, ligin 30'uncu haftasında evinde GMS Kastamonuspor'la 0-0 berabere kaldı. (DHA)
 DHA-Spor Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2023-04-02 16:22:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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