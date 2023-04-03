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Van'da göçmen kaçakçılığına 4 tutuklama

DHA

Van'da göçmen kaçakçılığına 4 tutuklama


Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)-VAN'da polisin göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Mart-2 Nisan tarihleri arasında göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 5 organiztör, gözaltına alındı. Kaçak göçmenleri taşıyan bir araca da el kondu. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen organizatörlerden 4'ü tutuklandı, 1'i savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2023-04-03 09:38:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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