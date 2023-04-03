Van'da 33 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı

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VAN, (DHA)VAN'da jandarmanın düzenlediği operasyonda yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 33 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı çalışmalarla 2 şüphelinin çok sayıda kaçak göçmeni bir evde sakladığı bilgisine ulaştı. Bir evin yakınındaki tandır evine yapılan operasyonda Afganistan uyruklu 33 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere işlemleri yapılırken, gözaltına alınan şüpheli 2 organizatör ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2023-04-03 12:09:37



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