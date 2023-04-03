Van'da, halk pazarında çıkan yangın, 2,5 saatte söndürüldü(2)

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ÜRÜNLER KÜLE DÖNDÜ

Van´da, büyük halk pazarında çıkan yangında, iş yerlerindeki ürünlerin büyük bölümü küle döndü. Esnaf, dükkanlarında sağlam kalan ürünleri kurtarıp, dışarı çıkararak kamyonetlere yükleyip götürdü. Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı. (DHA)Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2023-04-03 12:36:12



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