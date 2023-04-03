Bel fıtığı ameliyatı sonrası ölen kadına 'yanlış kan verildi' iddiasına soruşturma (2)



HASTANEDEN AÇIKLAMA

Van'da bel fıtığı ameliyatı sonrası fenalaşıp hayatını kaybeden, 2 çocuk annesi Makbule Kaya'ya (33) operasyon sırasında 'yanlış kan' verildiği iddialarıyla ilgili haberlerin basın yayın organlarında yer almasının ardından, Özel Lokman Hekim Van Hastanesi tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Kamuoyuna yansıyan ve kurumumuza yönelik haksız ithamları içeren haberlerle ilgili; hastamız Makbule Kaya'nın hastanemizde tedaviye kabul edildiği ilk günden itibaren sağlığına kavuşması için özveriyle mücadele edilmiştir. Süreç hastane yönetimimiz ve ilgili uzman hekimlerimiz tarafından hassasiyetle takip edilmiştir. Konu ile ilgili, kurumsal anlamda kurum içi disiplin soruşturması başlatılmış, hem iki çalışanın iş akdi sonlandırılmış, hem de Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Ayrıca Sağlık Müdürlüğümüz de süreçten haberdar edilmiştir. Gerek hastanemizin, gerekse daha sonrasında tedavisine devam edilen Üniversite Hastanesi'nin tüm gayret ve çabalarına rağmen, hastamızı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisinde olduğumuzu ifade etmek isteriz. Merhumeye Allah'tan rahmet ve kederli ailesine de başsağlığı ve sabırlar dileriz." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan Aşan

2023-04-03 16:30:21



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