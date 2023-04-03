'Rey'li aramada bulunan 33 kilo uyuşturucuya 2 tutuklama

Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)VAN'ın Başkale ilçesinde, narkotik dedektör köpeği 'Rey' ile yapılan aramada 33 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli, tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Başkale ilçesinde, ev ve eklentilerinde uyuşturucu olduğu ihbarı alınan adrese operasyon düzenlendi. Narkotik köpek 'Rey'in de kullanıldığı aramada 20 kilo eroin ile 13 kilo metamfetamin olmak üzere toplam 33 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van / Başkale Behçet DALMAZ
2023-04-03 16:47:36
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