Depremzedeler, Van'daki tekstil fabrikalarında istihdam ediliyor



Behçet DALMAZOrhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN Ticaret ve Sanayi Odası (VTSO), depremzedeler için istihdam ofisi açıp, başvuranların kentteki tekstil fabrikalarında işe başlamalarını sağladı. VTSO Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, "Depremzede kardeşlerimiz hem meslek öğrenecek hem de çalıştıklarının emeklerini alacak" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Van'a da birçok depremzede geldi. Ev, yurt ve otellere yerleştirilen depremzedeler için ayrıca istihdam çalışmaları yürütülüyor. VTSO, depremzedeler için istihdam ofisi kurdu. Ofise başvuran 100 depremzede için kentteki tekstil fabrikaları yöneticileri ile görüşülüp, istihdam edilmeleri sağlandı.

'BİZE EKMEK TEKNELERİNİ AÇTILAR'

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinden gelen Selenay Yiğit, "Buradaki insanlar, bize kapılarını, ekmek teknelerini açtı. Bizleri hiçbir zaman kendilerinden ayrı tutmadılar. Ailem ile birlikte enkazdan son anda kurtulduk. Oturduğumuz bina da yıkıldı. Van'a geldik. Buradaki insanların ilgisi bize moral veriyor. Hiçbir zaman kendimizi yalnız hissetmiyoruz. Fabrikada makine üzerinde dikiş yapıyoruz. Asgari ücret alıyoruz. Bizim için de çok iyi oldu. Yardımcı olan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

'DEPREMZEDE VATANDAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ'

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş da "Depremzedelerin bir işte çalışmaları gerekiyordu. Biz de oda olarak kentimizdeki tekstil fabrikaları yöneticileri ile iletişime geçtik. Onlar da olumlu dönüş yaptılar. Oda bünyesinde kurduğumuz istihdam ofisine başvuran yaklaşık 100 depremzede vatandaşımız, fabrikalara alınarak istihdam ediliyor. Depremzede kardeşlerimiz hem meslek öğrenecek hem de çalıştıklarının emeklerini alacak. Depremzedeleri istihdam eden fabrika sahiplerine çok teşekkür ediyoruz. Çağrımız; iş imkanı olan herkesin bu kardeşlerimize sahip çıkmaları. Bu, yarın bizim de başımıza gelebilir. Bu, insani ve vicdani bir görevdir. Oda olarak her zaman depremzede vatandaşlarımızın yanındayız" diye konuştu.

'DEPREMZEDELERİ İSTİHDAM EDİYORUZ'

Bir tekstil fabrikasının insan kaynakları müdürü Hasan Polat ise "Devlet-millet el ele kampanyasından sonra bizler de ilimize gelen depremzedeleri fabrikamızda istihdam ediyoruz. Giyim üzerinde çalışan fabrikamızda 450 çalışanımız var. Bundan sonraki aşamada gelen depremzede vatandaşlarımız bizim önceliğimizdir. Yurt dışına ihracat yapan bir firmayız. Fabrikamızın merkezi İzmir'dedir" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan Aşan

2023-04-05 09:14:19



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