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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AFAD'ın da bir 'Proteo'su var

DHA

AFAD'ın da bir 'Proteo'su var


Gülay KUYUCUOrhan AŞAN/VAN, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Adıyaman'da arama kurtarma faaliyetlerine katılan Meksika ekibinin görev sırasında ölen eğitimli köpeği 'Proteo'nun ismi, Van AFAD bünyesine yeni katılan yavru köpeğe verildi. Van AFAD'da köpek eğitmeni olarak görev yapan Niyazi Özbek, "O öldüğü zaman onun eğitmeninin ne kadar çok acı ve ıstırap çektiğini bizden başka kimse daha iyi anlayamaz. Her gittiğimiz görevde onu anmış olacağız" dedi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ilde yıkıma neden oldu. Dünyanın dört bir yanından ekipler bölgeye gelerek arama kurtarma çalışmalarında görev aldı. Depremin hemen ardından 8 Şubat günü Meksika´dan gelen arama-kurtarma ekibi de Proteo adlı arama kurtarma köpeği ile birlikte Adıyaman´da çalışmalara katıldı. Proteo, 7 gün boyunca 4 kişinin enkazdan sağ çıkarılmasını, 26 cenazenin yerinin tespit edilmesini sağladı. Fakat Proteo, arama kurtarma görevi sırasında öldü. Eğitmeni, Proteo´nun yaşlılığa, bölgedeki hava koşullarına bağlı olarak öldüğünü açıkladı.
'SAVAŞTI, HASTALIĞI YENDİ' 
Van AFAD bünyesine yeni katılan ve eğitimleri halen süren yavru arama kurtarma köpeğine Proteo´nun ismi verildi. Van AFAD bünyesinde 23 yıldır köpek eğitmeni olarak görev yapan Niyazi Özbek, yaşanan depremlerden önce Sakaryalı bir hayvansever tarafından kendilerine 3 aylık bir köpek verildiğini söyledi. Geldiğinde köpeğin kanlı ishale yakalandığını ve Belçika malinois cinsi bu köpeklerin bu hastalığa karşı çok duyarlı olduğunu anlatan Özbek, "Veterinerler yaşamaz dedi. Bu hastalıkta yaşama oranları yüzde 10'dur. Fakat o kadar savaşçı bir gücü var ki. Savaştı ve hastalığı yendi" dedi.
Yaşanan büyük depremlerde bölgeye gidip arama kurtarma faaliyetine katıldıklarını anlatan Özbek, yurt dışından da birçok arama kurtarma ekibinin bölgeye gelerek çalışma yürüttüğünü söyledi. Onlarca arama kurtarma köpeğinin de enkaz başlarında birçok canı kurtardıklarını söyleyen Özbek, "Ülkemizde arama kurtarma köpeklerinin ne kadar değerli olduğunu ve sayısının ne kadar çok olduysa bize o kadar faydalı olduğunu bu depremde daha iyi anladık. Onlarca kişinin sağ salim çıkarılmasına vesile oldular. Depremde birçok arama kurtarma köpeği yaralandı. Meksika´dan gelen arama kurtarma köpeği Proteo ise öldü. Ben de bu köpeğimin bu savaşçı gücü ve onun anısını yaşatmak adına ismini Proteo koydum. İnşallah bu köpeğimiz de onun gibi insanların hayatına dokunur. Afetlerde bizim gücümüze güç katar" diye konuştu.
`HER GİTTİĞİMİZ GÖREVDE ONU ANMIŞ OLACAĞIZ´
Proteo'nun ölümüne çok üzüldüğünü anlatan Özbek, "Biz de köpeklerle ilgilendiğimiz için bizim için ayrıca fazla bir üzüntü oluyor. O öldüğü zaman onun eğitmeninin ne kadar çok acı ve ıstırap çektiğini bizden başka kimse anlayamaz. Ben de o yüzden bu köpeğimizin adını Proteo olarak bıraktım. Her gittiğimiz görevde onu anmış olacağız. Onlar bizim için binlerce kilometreden gelip hayatımıza dokunmaya çalıştılar. Buradan da tüm yabancı ekiplere şükranlarımızı sunuyoruz. Bizim için geceli gündüzlü çalıştılar. Biz de bir nebze de olsa onların acısını dindirmek için köpeğimize bu ismi bırakarak, onları saygı ve minnetle anmak istiyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN
2023-04-06 10:35:43

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