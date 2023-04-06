Van'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Behçet DALMAZOrhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN´ın İpekyolu ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Kandili Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü´nün merkez üssünü İpekyolu ilçesinin Yukarı Gölalan Mahallesi olarak saptadığı deprem, saat 16.46'da oldu. Yerin 5 kilometre derinliğinde olan deprem, kent merkezinin yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi. Paniğe neden olan depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan Aşan
2023-04-06 17:15:18
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