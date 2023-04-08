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Van Gölü çekildikçe, balıkçılar daha uzağa açılmak zorunda kalıyor

DHA

Van Gölü çekildikçe, balıkçılar daha uzağa açılmak zorunda kalıyor


Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)VAN Gölü'nde, kuraklık nedeniyle çekilme sürerken, bu durum derinliğin diğer kıyılara oranla daha az olduğu Erciş ilçesinde balıkçılıkları olumsuz etkiledi. Daha önce kıyıya yakın noktalarda avlanan balıkçılar, artık daha uzağa açılmak zorunda kalıyor. Balıkçı Önder Güler (28), "Kuraklık nedeniyle gölde yaşanan çekilme bizi endişelendiriyor. Geçen yıl ağlarımızı attığımız bölgeye bu yıl atamıyoruz" dedi.
Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayabilen Alaska'daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek zaman zaman uçarcasına derelere akın eden inci kefali için av yasağına saylı günler kaldı. Van Gölü Havzası'nda yaklaşık 15 bin kişinin ekmek kapısı inci kefalinin üreme dönemi olan 15 Nisan ile 15 Temmuz tarihleri arasındaki av yasağına bir hafta kala balıkçılar, tekneleriyle göle açılmaya devam ediyor. Göldeki kuraklık nedeniyle çekilme sürerken, bu durum su derinliğinin diğer kıyılara oranla daha az olduğu Erciş ilçesinde balıkçılık yapanları da olumsuz yönde etkiliyor. Eskiden kıyıya yakın noktalarda avlanan balıkçılar, artık daha uzağa açılmak zorunda kalıyor.
İlçede 10 yıldır balıkçılık yapan 2 çocuk babası Önder Güler, her gün tekneleriyle yaklaşık 5 kilometre açılmak zorunda kaldıklarını belirterek, "Göldeki su seviyesinin düşmesi nedeniyle artık daha fazla göle açılıyoruz. Ağlarımızı kıyı kesimine 5 kilometre uzağa atıyoruz. Bilindiği üzere İnci kefali için 15 Nisan15 Temmuz'da av yasağı uygulanıyor. Yasak döneminde güvenlik güçlerinin aldıkları önlemler sayesinde balık popülasyonunda her yıl artış olduğunu gözlemliyoruz. Ayrıca balıkların boylarında da uzama var. Bazı balıkların boyları 25 santimetreye kadar ulaştı. Biz de yasak öncesi ağlarımızı göle attık. Günlük yaklaşık 400 kilo balık avlayıp, bu balıkları İstanbul, İzmir ve Bursa gibi büyük illerimize pazarlıyoruz. Yetkililerimizden isteğimiz, limanımızı bir an önce yapıp daha kullanışlı bir hale getirmelerini istiyoruz. Umarız bu kuraklık bir an önce biter ve göl suları da eski seviyesine gelir" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL
2023-04-08 10:44:13

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