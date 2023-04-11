Vücut Geliştirme Türkiye Şampiyonu, Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor



Behçet DALMAZOrhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN'da yaşayan vücut geliştirme sporcusu Bejdar Çelik (32), Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen şampiyonada, büyükler klasik vücut geliştirmede Türkiye şampiyonu oldu. Milli takıma seçilen Çelik, 2 Mayıs'ta İspanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Hakkari'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesine bağlı Ulaşan köyünde oturan Bejdar Çelik, 3 yıl önce evlendikten sonra evini Van'a taşındı. Çelik, hobi olarak başladığı vücut geliştirme sporuna, burada, özel bir spor merkezinde devam etti. Salonda, 3'üncü kademe vücut geliştirme antrenörü Serkan Düzkaya ile tanışıp, profesyonel antrenmana başlayan Çelik, 29 Mart2 Nisan tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen Vücut GeliştirmeFitness Şampiyonası'na katıldı. Türkiye'nin çeşitli illerinden 5 bin sporcunun katıldığı şampiyonada İpekyolu İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü sporcusu Çelik, büyükler klasik vücut geliştirmede 1.68'lik derecesiyle şampiyon oldu.

'HEDEFİMDE YARIŞMALARA KATILMAK YOKTU'

Milli takıma seçilen evli ve 1 çocuk babası Çelik, şimdilerde Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor. Bu spora hobi olarak başladığını söyleyen Çelik, "Hedefimde kesinlikle yarışmalara katılmak gibi bir şey yoktu. Çocukluğumdan beri bu spora ilgi duyuyordum. Köyde yaşarken kendi imkanlarımla yapmaya çalıştım. 2020 yılında Van'a taşınınca spor merkezi sahibi Serkan abi ile tanışmak nasip oldu ve beni yarışmalara hazırladı. Kendisinin benim üzerimde çok büyük emekleri var. Serkan hocam bana inandı, ben de kendime güvendim ve çalışmalarımı aralıksız sürdürdüm. Çok şükür 2023 yılında İstanbul'da düzenlenen yarışmada kendi sıkletimde Türkiye Şampiyonu oldum. "dedi.

'BABASI ŞEHİT OLDU'

1992 yılında PKK'lı teröristlerin kaçırıp şehit ettiği Sıddık Çelik'in 3 çocuğundan en büyüğü olan Bejdar Çelik, "Köyde imkanlarım kısıtlıydı. Yeri geldi taşla, yeri geldi odunlarla bu çalışmamı hobi amaçlı amatörce yapıyordum. Şu an Van'da yaşıyorum. Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyorum. Hedefim, iyi bir derece almak" diye konuştu.

'HEDEF, AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU'

Antrenör Serkan Düzkaya ise 8 aylık çalışmayla Türkiye şampiyonu olan sporcusuyla gurur duyduğunu belirterek, "Sporcudaki potansiyeli gördükten sonra yarışmaya hazırlattım. Şimdi Avrupa Şampiyonası'na hazırlıyorum. İnanıyorum ki, bu şampiyonadan da derece ile dönecek. Bu konuda maddi imkan çok önemli. Destek alabilirsek çok iyi olur. Bu anlamda federasyonun desteğine ihtiyacı var" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan Aşan

2023-04-11 09:44:17



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