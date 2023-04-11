Artos Dağı'nda snowboard



Hakan SARI/VAN (DHA)VAN´da 2 arkadaş Gevaş ilçesindeki 3 bin 550 rakımlı Artos Dağı´nın zirvesine tırmanıp, snowboard yaparak indi.

Van'da yaşayan Mehmet Zeki Siyahtaş ile Şahabettin Gün, snowboard yapmak için Gevaş ilçesindeki 3 bin 550 rakımlı Artos Dağı´nın zirvesine tırmandı. Yaklaşık 4,5 saatlik zorlu tırmanışın ardından karla kaplı zirveye ulaşan ikili, bir süre Van Gölü´nün eşsiz manzarasını izleyip ardından da snowboard ile adrenalin dolu bir iniş yaptı.

Zeki Siyahtaş, çok güzel bir gün geçirdiklerini belirterek, "Burada müthiş bir manzara ve bir doğa var. Güzel bir gün ve güzel bir tırmanış oldu. En güzel tarafı da snowboard ile inmek. Anlatılmaz bir güzellik ve adrenalin dolu bir iniş oluyor. Tabii bunu yıllardır snowboard yapabilen deneyimli arkadaşlara öneriyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van / Gevas Hakan SARI

2023-04-11 12:42:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.