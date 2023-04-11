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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van Spor kalecisi Haydar, Şenol Güneş'in rekorunu ele geçirdi

DHA

Van Spor kalecisi Haydar, Şenol Güneş'in rekorunu ele geçirdi


Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,(DHA)-Van Spor kalecisi Haydar Yılmaz (39), fileleri tam 1.113 dakika boyunca gole kapatarak Şenol Güneş'i geride bıraktı ve Türk futbol tarihinin en uzun süre gol yemeyen kalecisi oldu. Başarılı kaleci Yılmaz, efsane teknik adam Şenol Güneş ile aynı ortamda isminin geçmesinin gurur verici bir durum olduğunu söyledi.
Süper Lig tarihinde en uzun süre gol yememe rekoru bir dönem Trabzonspor'un efsane kalecisi olan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e aitti. Güneş, 1978-79 sezoanunda toplam 1112 dakika süreyle kalesinde gol görmeyerek, ulaşılması zor bir rekora imza atarak üst üste 12 maç kalesini gole kapatmayı başarmıştı. 
ŞENOL GÜNEŞ'İ GERİDE BIRAKTI
Van Spor'un başarılı kalecisi Haydar Yılmaz, Güneş'in rekorunu geride bıraktı. 11 hafta sonra ilk kez gol yiyen Vanspor'un tecrübeli kalecisi Haydar Yılmaz, Şenol Güneş'i geride bırakarak Türk futbol tarihinin en uzun süre gol yemeyen kalecisi oldu. Kalesini tam 1113 dakika gole kapatarak Türk futbol tarihinin en uzun süre gol yemeyen kalecisi olan Yılmaz, daha önce Alanyaspor ve Gaziantep Futbol Kulübü ile Süper Lig'de mücadele etmişti. 
"ŞENOL HOCA İLE AYNI ORTAMDA İSMİMİM GEÇMESİ BENİ MUTLU EDİYOR"
Haydar Yılmaz, işinin gereği gol yememek ve takımına katkı sağlamak için elinden gelen çabayı gösterdiğini belirterek, "Bu da günler ve haftalar geçtikçe gündemde yayıldı. Rekora doğru koştuk. Allah nasip etti, böyle bir rekor elde ettik.Tabii ki Şenol Güneş gibi ensafe bir isimle birlikte beni ayrıca bir mutlu ediyor. Onunla aynı safta bulunmam beni ayrı gururlandırıyor. Şenol hocamız milli takımlar düzeyinde oynamış. Ben onun seviyesine bile çıkamam. Gerçekten çok değerli bir teknik direktör. Ona buradan sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Mutluyum, sevinçliyim. Bu tek başına olan bir şey değil. Bütün takım arkadaşlarımla olan bir şey. Birlik, beraberlik ruhundan da geçiyor. Hocalarımızın, özellikle kaleci antrenörümüzün olgun çalışmalarıyla iyi form yakaladığım için  böyle bir rekor elde etmiş oldum. Takımdaki defans oyuncularımızın da emeklerine sağlık. Bu bir ekip oyunu. Herkese tek tek teşekkür ediyorum bana destek verdikleri için. 1113 dakika kaleyi korudum. Şenol hoca ile aynı ortamda ismimim geçmesi beni mutlu ediyor. Bu benim için çocukmara, gençlere ögüt verebilecek konumda hafızalarda yer alacak"dedi.
Yılmaz, önümüzdeki hafta grup lideri kendi evinde ağırlayacakları Kocaelispor'u yenmek için çalıştıklarını ve tek hedeflerinin bir üst lige çıkmak olduğunu söyledi.
"KALECİMİZLE GURUR DUYUYORUZ"
Van Spor Basın ve Kurumsal İlişkiler Sorumlusu Hicran İsaoğlu ise, 39 yaşındaki Haydar Yılmaz ile gurur duyduklarını ifade ederek," Haydar bey soyadının hakkını verdi. Gerçekten Van Spor takımının yılmayan oyuncularından biri.Bizim takımda böyle başarılı bir ismin olması ayrıca bizi gururlandırıyor. Türk futbol tarihinde 1.113 dakika kalesini koruyan tek kaleci. Van Spor olarak kendisini tebrik ediyoruz" açıklamasında bulundu. 
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Takım anrenmanından detaylar
-Kaleci antrenman yaparken detaylar
-Kaleci Haydan Yılmaz ile röportaj
-Kaleciden detaylar
-Antrenman şaparken detaylar
DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan Aşan
2023-04-11 16:22:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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