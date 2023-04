Kızı için evlat nöbetine katılan anne: Biz, hakkımız olan evlatlarımızı istiyoruz

Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)VAN'da dağa kaçırılan çocukları için eylem yapan ailelerin HDP binası önündeki eylemi, 56'inci haftada da devam etti. 11 yıl önce 12 yaşındayken kaçırılan kızı Şeyma için eylem yapan Nazlı Sancar, her akşam gözyaşı döküp uyuduğunu belirterek "Biz sadece hakkımız olan evlatlarımızı istiyoruz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler nedeniyle 6 haftadır ara verilen Van'daki ailelerin eylemi, 56'ıncı haftada devam etti. Daha önce Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelip, yürüyüşe geçen aileler, bu kez HDP il binası önünde toplanıp oturma eylemi yaptı. Ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter, yakamızdan düşün', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizleri taşıyan aileler, HDP binasından açılan yüksek sesli müziğe, slogan atarak tepkilerini dile getirdi.

Eyleme kızı Şeyma için katılan Nazlı Sancar, "Her hafta bir umutla geliyoruz. Kızımı kandırarak dağa götürdüler. Yılladır Şeyma´mın acısını çekiyorum. Bayram geliyor, bayramımız yok. Seyran geliyor, seyranımız yoktur. Bu HDP bizden ne istiyor. Biz burada sadece hakkımız olan evlatlarımızı istiyoruz. Bu küçücük çocukları dağa gönderiyorlar. İsrail ve ABD'ye asker yapıp, onların eline silah veriyor. Niye kendi çocuklarını göndermiyorlar? Bizim evlatlarımızı versin. Ben her gün kızımın acısıyla yaşıyorum, onun hasretini çekiyorum. Her akşam gözyaşlarıyla uyuyorum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

