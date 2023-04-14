Van'da yüksek kesimlere kar yağdı

Hakan SARI/SARAY (Van), (DHA)VAN'ın Saray ilçesinin yüksek kesimleri, etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.
Saray ilçesinde dün etkili olan yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yüksek kesimler beyaza büründü. Sürücüler, Van-Saray ilçesine bağlı Karahisar ve Turan mahallelerinin yollarında yoğun kar yağışı nedeniyle ilerlemekte zorlandı. Van Büyükşehir Belediyesi´nin karla mücadele ekipleri, ulaşımda olumsuzluğun yaşanmaması için bölgede çalışma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Van / Saray Hakan SARI
2023-04-14 09:33:02
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