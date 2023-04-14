Kara saplanan araçta mahsur kalan 4 kişiyi AFAD kurtardı



VAN, (DHA)VANBahçesaray kara yolunun 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde kara saplanan araçta mahsur kalan 1'i diyaliz hastası, 4 kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bahçesaray ilçesinden Van'a gelmek için yola çıkan ve içerisinde 1'i diyaliz hatası, 4 kişi bulunan araç, 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde kötü hava koşulları nedeniyle kara saplandı. Bunun üzerine bölgeye Van İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 112 Acil Servis ile Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla araçtakiler kurtarıldı. Diyaliz hastası ambulansla hastaneye sevk edilirken, diğer 3 kişi de Van'a getirildi. DHA-Genel Türkiye-Van VAN-DHA

2023-04-14 10:36:24



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