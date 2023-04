Vanspor FK Kulüp Başkanı Kıyat'dan dostluk mesajı

Gülay KUYUCU/VAN,(DHA)VAN Spor FK Kulüp Başkanı Ferhat Kıyak, yarın oynanacak Vanspor FK Kocaelispor maçı öncesi yaptığı açıklamada dostluk mesajı verdi. Kıyak, "Ülkemizin büyük afetler yaşadığı ve toplum olarak her zamankinden daha çok kardeşliğe, birliğe ve dayanışmaya ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde futbolun yeşil sahada oynandığı ve sporun barış ve kardeşlik olduğu unutulmamalıdır" dedi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Vanspor FK, yarın saat 15:00´da Kocaelispor´u sahasında konuk edecek. Vanspor FK Kulüp Başkanı Ferhat Kıyak, bu maç öncesi yazılı bir açıklama yaptı.

Yaptığı açıklamada dostluk mesajları veren Kıyat, geçmiş yıllardan beri dostane ilişkilerinin olduğu Kocaelispor ile çok önemli bir müsabaka oynayacaklarını söyledi. Kıyat açıklamasında şunlara yer verdi;

"Belki de tüm Türkiye´nin gözü kulağı bu karşılaşmada olacak. Maçı takip etmek için değerli Kocaelispor taraftarlarını da şehrimizde misafir edeceğiz. Vanspor taraftarlarının en güzel şekilde ev sahipliği yapacağından şüphem yok. Bu kapsamda, her iki takım içinde çok önem taşıyan bir müsabaka olsa da, sporun dostluk barış ve kardeşlik olduğu unutulmamalıdır. Bu duruma gölge düşürecek en ufak bir hareketin olmaması adına tüm Vanspor taraftarı da elinden gelen gayreti mutlaka gösterecektir. Ülkemizin büyük afetler yaşadığı ve toplum olarak her zamankinden daha çok kardeşliğe, birliğe ve dayanışmaya ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde futbolun yeşil sahada oynandığı ve sporun barış ve kardeşlik olduğu unutulmamalıdır. Vanspor taraftarından beklentimiz, cumartesi günü stadı doldurmaları ve takımlarını son düdük çalana kadar desteklemelidir" (DHA) DHA-Spor Türkiye-Van Gülay KUYUCU

