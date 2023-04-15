Van'da kapanan yollar açıldı, kara saplanan 3 minibüs kurtarıldı (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



VANBAHÇESARAY YOLU ULAŞIMA AÇILDI

4 gün önce yüksek kesimlere yağan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Van-Bahçesaray kara yolu, ekiplerin yoğun çalışması sonucu yeniden açıldı. Çığ riskinin de bulunduğu yolda, ekipler yer yer 4 metre yüksekliği bulunan kar kütleleri arasında ilerlemekte zorlandı. Yolun açılmasıyla ilçe merkezinden kent merkezine araç geçişleri de sağlandı. (DHA)

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2023-04-15 12:41:39



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.