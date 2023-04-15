Vanspor FK - Kocaelispor: 0-0

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Behçet DALMAZ / VAN, (DHA) - STAT : Van Atatürk Şehir Stadı

HAKEMLER: Oğuzhan Aksu, Erkan Akbulut, Kemal Mavi

VANSPOR FK: Haydar Yılmaz, Furkan Saki, Erkul Küçük, Miraç Acer, Utku Şen(Ömer Faruk Gümüş dk.89), Emrah Tacir (Serkan Sefil dk. 89), Uğur Adem Gezer, Hasan Bilal (Sabit Hakan Yılmaz dk. 49), Emre Oymak, Sedat Komi (Tayyip Kanarya dk.77), Barış Sağır

KOCAELİSPOR: Gökhan Değirmenci, Alihan Kubalas, Yalçın Kılınç, Dioga Aleksis Õzçakmak, Yusuf Cihat Çelik( İlyas Kubilay Yavuz dk. 49), Okan Eken (Birkay Şimşek dk. 80), Tayfun Skdoğan, Mert Çölgeçen, Atila Turan, Mehmet Yılmaz, Samet Ali Kaya (Cengizhan Akgün dk.80)

SARI KARTLAR: Mert Çõlgeçen(Kocaelispor dk.62), Miraç Acer dk.65 (Vanspor)

KIRMIZI KART: Dk 65 Ahmet Yılmaz (Kocaelispor)TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Vanspor FK, ligin 32'nci haftasında konuk ettiği grup lideri Kocaelispor'la 0-0 berabere kaldı.

Maçın ilk yarısında rakip takıma karşı daha üstün bir futbol sergileyen Vanspor, yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi. Maçın 65. dakikasında kocaelispor'dan Ahmet Yılmaz, kırmızı kart görünce, evsahibi takım penaltı kazandı. Penaltıyı kullanan Vansporlu Emrah Tacir, fırsatı değerlendiremeyince, maç 0-0 berabere bitti. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2023-04-15 18:04:21



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