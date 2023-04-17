Van'da 4 büyüklüğünde deprem

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Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)-VAN'ın Çaldıran ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; merkez üssü Çaldıran ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Saat 07.07'de meydana gelen deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Hafif hissedilen depremde, herhangi bir olumsuzlık yaşanmadı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van / Çaldıran Behçet DALMAZ

2023-04-17 08:54:51



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