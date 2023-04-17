Van'da 55,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi; 4 gözaltı

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Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'da polisin düzenlediği operasyonlarda 55,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi, narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti, nakli ve depolanması faaliyeti yürütenlere karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler 1016 Nisan tarihleri arasında belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyonlarda 43 kilo esrar ile 12,5 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2023-04-17 09:13:12



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