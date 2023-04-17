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Van'da göçmen kaçakçılığına 4 tutuklama (2)- Yeniden

DHA

Van'da göçmen kaçakçılığına 4 tutuklama (2)- Yeniden


VAN, (DHA)VAN'da polisin düzenlediği operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 19 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılarına yönelik 10-16 Nisan tarihleri arasında 7 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonda 19 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi, göçmen kaçakçılığında kullanılan 2 araca da el konuldu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2023-04-17 10:20:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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