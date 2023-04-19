3 bin 580 rakımlı Mengene Dağı'na keşif tırmanışı



Hakan SARI-Harun AKSU/BAŞKALE/VAN (DHA) -VAN'da 3 dağcı, Başkale ilçesinde bulunan 3 bin 580 rakımlı Mengene Dağı'na tırmanış yaptı. Dağcılar, yamacında ilkbahar çiçekleri açan dağın zirvelerinde 6 metre kar bulunduğunu söyledi.

Van Rota Doğa Sporları Kulübü'ne üye Cüneyt Nas, Sedat Karacan ve Fatih Cingö, dağcılık faaliyetleri kapsamında Başkale ilçesindeki Mengene Dağı'na gezi düzenledi. İlçenin Yolçayır Mahallesi'ne kadar araçlarla giden 3 dağcı, buradan 3 bin 580 rakımlı Mengene Dağı'na doğru yürüyüşe geçti. Zorlu geçen tırmanışta, dağcılar kar kalınlığının yer yer 6 metreyi bulduğu dağın zirvesine ulaştı. Zirve yapan dağcılar, daha sonra aynı güzergahta dönüş yaptı. Rota Doğa Sporları Kulüp Başkanı Cüneyt Nas, iki arkadaşıyla birlikte Mengene Dağı'na tırmanış gerçektirdiklerini belirterek,"Dağın zirvesinden Van Gölü Havzası'nda bulunan bütün dağları görme imkanımız oldu.Bu dağda çığ tehlikesi de var.Ama gittiğimiz güzergahı iyi belirledik. Nisan ayı olmasına rağmen dağın zirvelerinde halan kalınlığı 6 metreyi bulan kar kütleleri var"dedi. Dağcı Sedat Karacan da, Mengene Dağı'nın muazzam bir doğaya sahip olduğunu, keşif amaçlı yaptıkları tırmanışın 12 saat sürdüğünü söyledi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Van / Başkale Hakan SARI-Harun AKSU

2023-04-19 11:39:38



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