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Kapıköy 7/24 hizmet vermeye başladı, turist sayısı yüzde 50 arttı

DHA

Kapıköy 7/24 hizmet vermeye başladı, turist sayısı yüzde 50 arttı


Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,(DHA)-VAN'ın İran'a açılan Kapıköy Gümrük Kapısı´nın 24 saat hizmet vermeye başlamasıyla turistlerin giriş ve çıkışlarında artış sağlandı. Geçen yıl 1-17 Nisan tarihleri arasında giriş yapan kişi sayısı 6 bin 909 olurken, bu yıl aynı dönem 9 bin 979'a kişi geldi.
Daha önce günde 8 saat hizmet veren Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı´nın 7 gün, 24 saat hizmet vermeye başlamasıyla turistlerin giriş ve çıkışlarında artış sağlandı. Van Ticaret ve Sanayi Odası(VTSO)Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, geçen yılın 1-17 Nisan tarihleri arasında  6 bin 909 olan giriş sayısının, bu yıl aynı tarihler arasında 9 bin 979'a yükseldiğini söyledi. Takva, bavul ticareti yapanların sayısının da 5 bin 704'ten, 20 bin 258'e çıktığını belirtti.  2022 yılında sınır kapısına 400 binden fazla İranlı turistin giriş yaptığını belirten Takva, "Yerli turistleri de kattığımız zaman bu rakam 600 bini buldu. Ramazan Bayramı vesilesiyle otellerimizin doluluk oranı şu an yüzde 70 civarında. Yıl içeresinde bu rakamın yüzde 85'lere ulaşacağını tahmin ediyorum. Bu yıl hedefimiz bir milyon turisti ilimizde ağırlamaktır" dedi. Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'nın bölge ekonomisine büyük katkı sağlayan Kapıköy Gümrük Kapısı´nın aralıksız hizmet vermesi için ilgili bakanlıklarla yaptıkları başvuruların sonucu olumlu oldu. Daha önce 8 saat hizmet verilen gümrük kapısında, 1 Nisan 2023 tarihi itibariyle 7 gün 24 saat hizmet verilmeye başlandı.
'2023 YILINDA HEDEF 1 MİLYON TURİST'
Uygulamadan memnun olduklarını kaydeden Takva, "24 saat esaslı uygulama 1 Nisan itibariyle başladı ve yapılan geçişler bu yıl neredeyse 10 bini buldu. Dolayısıyla büyük bir artışın olduğunu memnuniyetle ifade edebilirim. 2022'de 400 bin İranlı turist kentimize giriş yaptı. Toplam turist sayısı da 600 bin. 2023 yılının ilk 4 ayında kapının da 24 saat esasına geçmesiyle birlikte hedefimiz bir milyon turist.  Ama ülkemizde 6 Şubat'ta meydana gelen iki yıkıcı depremin olduğu çok büyük bir travmatik dönem de var. Dolayısıyla 11 ilimiz bundan etkilendi. Bu iller de turizm destinasyonu içerisinde önemli bir alana sahipti. Belki bu durum iç turizmi etkileyebilir, ama biz yabancı turist sayısında 2023 sonu itibariyle inşallah bir milyon sayısına ulaşmış olacağız "dedi.
'VAN'IN DÜNYAYA AÇILAN BİR MERKEZ OLMA ÖZELLİĞİ VAR'
Kapının 24 saat esaslı uygulamayı uzun yıllardır beklediklerini kaydeden Takva," Bir gümrük kapısının günde 3-5 saat çalışıyor olması çok doğal bir durum değildi. Dolayısıyla şimdi olağan bir durum söz konusu. 17 günlük süreçte yüzde 100'e yakın bir artış yaşıyoruz. Şimdiden yapılan geçiş sayısı 10 bine yaklaştı. Bu da çok büyük bir gelişme sağlayacak diye düşünüyorum. Emeği geçen hem Ticaret Bakanlığı'nın ilgili birimlerine hem de İran'daki muhataplarımıza çok teşekkür ediyorum. Geldiğimiz noktada artık Van bir çıkmaz sokak değil, dünyaya açılan bir merkez olma özelliğini kanıtlamış oldu" diye konuştu.
'BAVUL TİCARETİ YAPANLAR MEMNUN'
Takva, İran'a bavul ticareti yapanların geçişlerinde de büyük artışların yaşandığını belirterek, "Bu rakam 20 bin 258 civarında. Daha önce ise 5 bin 700 civarındaydı. Şu anda rezervasyonlarda iyi durumdayız. Artık bir stresleri yok. İstedikleri saatte gidebilecekleri duygusu, aslında uluslararası geçişlerde bir özgürleşme alanıdır. Dolayısıyla benim de yolda karşılaştığım İranlı turistler, 'Artık Türkiye'ye geliş gidişlerde bir stres yaşamadıklarını ifade ediyorlar. Kaldı ki, turizmde de zaten esas olan bu stresin bertaraf edilmesiydi. Kapının 24 saat açık olması hem Van'ı dünyaya entegre eden bir psikolojik zemine oturttu hem de geliş- gidiş yapanlarında rahat bir duygu oluşturdu. Otellerin doluluk oranları bu bayramda yüzde 70 civarında. 2023'te bir milyon turist gelirse, yılı yüzde 85 oranında bir dolulukla kapatırız diye düşünüyorum. Bir turistin 500 dolar harcadığını varsaydığımızda ilimize 500 milyon civarında bir katma değer sağlandığını düşünüyorum "diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan Aşan
2023-04-20 11:24:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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