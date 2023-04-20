Dikkuyruk ördeklerinin üreme alanı sazlık yandı



Hakan SARI/ SARAY (Van), (DHA)VAN'ın Saray ilçesinde dikkuyruk ördeklerinin üreme alanı olan ve göçmen kuşlarının konakladığı sazlıkta dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangın, yaklaşık 3 saat süren müdaheleniin ardından söndürülürken, sazlık alanın büyük bir bölümü yandı.

Kazlıgöl Mahallesi´nde koruma altında olan dikkuyruk ördeklerinin üreme alanı olan ve göçmen kuşların konakladığı sazlıkta dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Saray Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların çabalarıyla yaklaşık 3 saatte söndürülüldü. Sazlık alanın büyük bir bölümü yandı.

Kazlıgöl'ün koruma altında olduğunu söyleyen Mahalle Muhtarı Dündar Ummaz, "Burası kuş cenneti olarak kabul ediliyor. Sazlıkta aniden yangın çıktı. Sazlığın büyük bölümü yandı. Sazlık içerisinde yaşayan ve baharın gelmesiyle göç eden kuşların konakladığı çok nadir kuş türlerinin birçoğu da öldü. Kuşların uçup kurtulması için yoldan geçen araçlar korna çaldı. Vatandaşlar da ürkütmek için ıslık çalıp taş attı. Yangının büyümemesi için müdahale ettik. Ancak engel olamadık. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve soğutma çalışması başlattı. Fakat nerdeyse tamamı yandı ve küle döndü" dedi.DHA-Genel Türkiye-Van / Saray Hakan SARI

2023-04-20 13:14:37



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