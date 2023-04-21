Evlat nöbetindeki anne: Şeyma´m ne zaman gelirse o zaman benim bayramım



Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,(DHA)VAN'da çocukları dağa kaçırılan ailelerin evlat nöbeti 56'ncı haftayı geride bırakırken, 12 yıl önce 13 yaşındayken kaçırılan kızı Şeyma için eyleme katılan Nazlı Sancar, bir bayrama daha buruk girdiğini söyledi. Sancar, "Yüreğim buruk, bir yanım eksik. Onun sesine, gülüşüne, yüzüne hasret kaldım. Bayramımız yok, seyranımız yok. Şeyma´m ne zaman gelirse o zaman benim bayramım olur" dedi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan Van'daki ailelerin evlat nöbeti 56'ncı haftayı geride bıraktı. Ailelerin Diyarbakır, Van, Hakkari, Muş gibi bazı illerde başlattıkları eylemle birlikte şu ana kadar 40 PKK'lı güvenlik güçlerine teslim olup, ailelerine kavuştu. Van'da 12 yıl önce 13 yaşındayken dağa kaçırıldığını belirttiği kızı Şeyma için HDP binası önünde diğer ailelerle 56 haftadır eylem yapan Nazlı Sancar, kızına 'teslim ol' diyerek çağrıda bulundu.

'KIZIMIN SESİNE, GÜLÜŞÜNE, YÜZÜNE HASRET KALDIM'

12 yılı Şeyma olmadan geçirdiğini gözyaşı dökerek anlatan anne Sancar, "Yüreğim buruk, bir yanım eksik. Onun sesine, gülüşüne, yüzüne hasret kaldım. 12 yıldır benim hep bir yanım eksik. Bir bayrama daha girdik, ama yüreğim buruk. Bayramımız yok, seyranımız yok. Hangi gün Şeyma gelirse o gün benim bayramım olacak. Yıllardır kızım olmadan bayram geçiriyorum. Kızım dağa kaçırılmadan önce bayramlarımız çok iyi geçiyordu. Kızım bayramları çok seviyordu. Kuaföre gidip saçını boyuyordu. Sonra da gelip bana diyordu anne güzel olmuş muyum' diye soruyordu. Ben de ona 'evet kızım çok güzel olmuşsun' diyordum. Şeyma çok neşeli bir çocuktu. Bayramlarda alışveriş yapmayı çok seviyordu. Ama şimdi nasıl alışveriş yapacaksın. Sen kimin bayramına gideceksin Şeyma. Kimse yok ki orda kızım?" diye kızına seslendi.

DAĞDAKİ KIZINA 'TESLİM OL' ÇAĞRISI YAPTI

Kızına 'teslim ol' çağrısı yapan Sancar, "Canım çok yanıyor kızım artık dayanamıyorum. Gel teslim ol. Orası senin yerin değil. Senin kokunu çok özlemişim bebeğim. Beni duyuyorsan gel. Senin bana anne deyişini çok özlemişim. Bayramlarda ilk benim elimi sen öpüp, bayramımı kutluyordun. Sen gittikten sonra hiçbir çocuğum bayramımı kutlamasına izin vermiyorum. Senden sonra diğer çocuklarım sevgisiz kaldı. Sensiz hayat çok zor geçiyor Şeyma'm. Gel devlet güçlerimize teslim ol. Büyük bir devletimiz var, Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımız var. Devlet size kucak açmış, size kelepçe de vurmayacak. Yeter ki gel. Şu ana kadar 40 kişi ailesine kavuştu. Onların anne ve babaları sevindi. Sen de gel beni sevindir. Gel bu bayram bizim için çifte bayram olsun. Bu bayram olmasa da Kurban Bayramı'nda bizi sevindir" dedi.(DHA)



DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN

2023-04-21 10:34:19



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