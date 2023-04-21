Van'da helikopter destekli trafik denetimi



Orhan AŞAN/VAN,(DHA)VAN'da, polis ekipleri Ramazan Bayramı'nda havadan ve karadan trafik uygulaması yaptı. Helikopterden tespit edilen kural ihlalleri ise yerdeki ekiplere bildirilerek gerekli uyarılar yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı'nda vatandaşların güvenli seyahat edebilmeleri için denetimlerini artırdı. Her yıl denetimleri sıklaştıran ekipler, bu yıl da Ramazan Bayramı'nın ilk günü helikopter destekli uygulama yaptı. Önceden belirlenen trafik yoğunluğunun olduğu bölgelerde tedbir alan ekipler, Havacılık Şube Müdürlüğüne ait helikopteri bu bayramda da trafik güvenliğinin sağlanması için kullandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Ramazan Bayramı trafik tedbirleri kapsamında yayımladığı genelgede bayram tatili süresince ülke çapında havadan ve karadan denetimler ile kazaların azaltılmasını hedefleniyor.DHA-Genel Türkiye-Van Orhan AŞAN

2023-04-21 14:44:37



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