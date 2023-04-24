Van'da yolcu minibüsü devrildi; 12 İranlı yaralandı

Hakan SARI/ÖZALP (Van), (DHA)VAN´ın Özalp ilçesinde devrilen minibüsteki İran vatandaşı 12 kişi hafif yaralandı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında, KapıköyVan kara yolunun 32'nci kilometresindeki Özalp ilçesi Kargalı Mahallesi'nde meydana geldi. İran'dan Van'a yolcu taşıyan içinde 14 yolcunun bulunduğu 41 AB 326 İran plakalı minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada, 12 İranlı hafif yaralandı. Bölgeye sevk edilen ambulanslarla Özalp Devlet Hastanesi´ne kaldırılan yaralılara, ayakta müdahale edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van / Özalp Hakan SARI
2023-04-24 14:54:08
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