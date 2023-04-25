Karnından 5 kilo miyom çıkarıldı, ilk bebeğine kavuştu



Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/ VAN, (DHA)VAN'da, hamileliği süresince 5 kiloluk 13 miyomla da mücadele eden Hülya Arvas (36), ameliyatla, önce rahmini kapatan miyomlardan kurtuldu, ardından sezaryenle bebeğine kavuştu. Arvas, şu an 6,5 aylık olan Muhammed Çınar adlı bebeğiyle geldiği hastanede, ameliyatını yapan doktorlara teşekkür etti.

İpekyolu ilçesinde yaşayan Hülya Arvas, doğum sancıları tutunca geçen yıl eylül ayında, Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Muayene sonrası müşahedeye alınan Arvas'ın karnında ve rahim bölgesinde, tamamı 5 kilo ağırlığında olan 13 miyom tespit edildi. Anne ve bebeğin hayati tehlikesi olması üzerine ameliyata karar verildi. Arvas'ın ameliyatı, 8 Ekim'de Kadın ve Doğum Hastalıkları uzmanları Opr. Dr. Erhan Hanlıgil ile Ayşe Yavuz tarafından gerçekleştirildi. Arvas, 4 saat süren ameliyatın ardından önce 13 miyomdan kurtarıldı, ardından da 28 haftalık erkek bebeği sezaryenle alındı. Bebeğine 'Muhammed Çınar' adını veren Hülya Arvas, yaklaşık 2,5 ay yoğun bakımda müşahede altında tutulup, sağlığına kavuştu. Ramazan Bayramı'ndan önce taburcu olup ilk bebeğine kavuşan Hülya Arvas, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret edip, ameliyatını yapan doktorlara teşekkür etti.

'KARNINDAN 5 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA MİYOM ÇIKARTILDI'

Kadın Doğum Hastalıkları uzmanı Opr. Dr. Erhan Hanlıgil, bebeğin ilk dünyaya geldiği gün 1 kilo 400 gram olduğunu, şu anda ise 6 kilo 600 grama ulaştığını söyleyerek, "Hülya Hanım 28 haftalık gebeyken 17 Eylül'de erken doğum teşhisiyle bize başvurdu. Karnında, rahmini kapatan miyom vardı. Bu miyomların toplam ağırlığı ise 5 kilogram civarındaydı. Hastamızın doğum sancılarının artması ve suyun akması üzerine hemen ameliyata aldık. 4 saat süren ameliyatta 13 adet miyom çıkardık. Sonra da bebeği sezaryenle aldık. Gayet sağlıklı bir bebek. Hülya Hanım, bebeğiyle bizi ziyarete geldi. Kontrollerde rahmi gayet iyi. Umarım 2-3 seneye tekrar gebelik planlayabilir. Kendisi de mutlu, biz de mutluyuz" dedi.

'ÇOK AĞLAMIŞTIM, MUTLUYUM'

Bebeği 6,5 aylık Muhammed Çınar ile doktorlarını ziyaret eden Hülya Arvas, "İlk hastaneye geldiğimde dediler ki, 'Allah seni ameliyat eden doktora yardım etsin' ve hamile kalma riskimin olduğunu bana söylemişlerdi. Doktorlar beni muayene ettiklerinde, çocuğumun düşük olma riskinin de olduğunu ve ölü de olabileceğini demişlerdi. Sonra ameliyata alındım, doktorlarımız çok ilgilendiler. Çok şükür başarılı bir ameliyat geçirdim. Sağlıklı bir bebeğim de oldu. İsmini Muhammed Çınar koyduk. Doktorlar, daha önce çocuğumun olmayacağını söylemişlerdi. Ben o gün çok ağlamıştım. Rahmim dolu olduğu için bunu bana söylemişlerdi. Miyomlarım alındı, rahmim de hasar görmedi. Çok mutluyum, beni ameliyat eden doktorlara çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'BEBEK SAHİBİ OLAMAMA NEDENİ ORTADAN KALKTI'

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, "Uzun zamandır bebek sahibi olmak isteyen bir annenin bu özlemine kavuşmuş olmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Bu başarılı ameliyatı gerçekleştiren hekimlerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Başarılı bir ameliyatla bir bebek dünyaya geldi, aynı zamanda annenin bebek sahibi olamama nedeni de ortadan kalkmış oldu" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan Aşan

2023-04-25 16:03:37



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.